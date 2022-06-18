Yılmaz Özdil: Bu medya bunu başından sonuna kadar hak etti

Medyanın bu zafiyetin kullanıp, 20 yıldır birbirine kırdıran iktidar, bitirici darbeyi vuruyor, sosyal medya düzenlemesi adı altında, düpedüz yasak yasası çıkarıyor.

Halkı bilgilendiren, hükümetin işine gelmeyen her habere “dezenformasyon” denlecek, üç yıl haps cezası verlecek.

Perşembenin gelişi çarşambadan çoooook önceden belliydi.

Türkiye bunu haketmiyor ama…

Maalesef, bu medya bunu başından sonuna kadar hak etti.

Yılmaz Özdil’in yazısı