Yılmaz Özdil: ‘Bir yıl sabır’ öyle mi?

2023 oldu. Depremlerde şimdilik 35 bin insanımızı kaybettik. Asrın liderimiz sabır konusunda herhangi bir endişesinin olmadığını izah etti, “benim milletim bugüne kadar gösterdiği sabır neyse, bundan sonra da aynı sabırı gösterecektir, vatandaşlarımdan bir yıl sabretmelerini istiyorum” dedi. (Tüik verilerine göre, doğal ömür sınırımız veya çeşitli felaketler nedeniyle, Türkiye’de yılda ortalama 450 bin insanımız ölüyor. Asrın liderimizin sabır istemeye başlamasından bu yana 20 yıl geçti. Bu 20 yılda en az 9 milyon insanımız öldü. En az 9 milyon insanımız sabrın sonunu göremedi.) Hâlâ sağ kalmayı başaranlar, dayanın, şunun şurasında bir yılcık sabır istiyor!
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Açılışta hızlı yükselen borsa 5 bin puanın üstünde
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Uzaktan eğitim: Erdoğan hatasını kabul etmiş
Fatih Altaylı’ya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaktan eğitim kararınından vazgeçti. Ama ‘Hata etmişiz’ dememek için biraz bekleyecek.
Kahramanmaraş’ta 248 saat sonra enkazdan kurtuldu
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Merkez Bankası, zaten Hazine’ye vereceği parayı ‘bağışlamış’
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Kamu bankaları, iki ay önce ‘Hazine’den aldığı’ parayı bağışladı
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‘Tek Yürek’ bağışlarının yarısı Erdoğan yönetimindeki Varlık Fonu’ndan
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Depremlerde can kaybı 36 bin 187’ye yükseldi
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Akşener uyardı: İktidar RTÜK üzerinden ceza planları yapıyor
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Demirtaş’tan sesli mesajınız var: Hiç kimseden korkmayın
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O sırada İkizdere’de: Cengiz’in makineleri işbaşında
Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat, depremde de taş ocağı çalışmalarını sürdürdü.