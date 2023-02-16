Yılmaz Özdil: ‘Bir yıl sabır’ öyle mi?

2023 oldu. Depremlerde şimdilik 35 bin insanımızı kaybettik. Asrın liderimiz sabır konusunda herhangi bir endişesinin olmadığını izah etti, “benim milletim bugüne kadar gösterdiği sabır neyse, bundan sonra da aynı sabırı gösterecektir, vatandaşlarımdan bir yıl sabretmelerini istiyorum” dedi. (Tüik verilerine göre, doğal ömür sınırımız veya çeşitli felaketler nedeniyle, Türkiye’de yılda ortalama 450 bin insanımız ölüyor. Asrın liderimizin sabır istemeye başlamasından bu yana 20 yıl geçti. Bu 20 yılda en az 9 milyon insanımız öldü. En az 9 milyon insanımız sabrın sonunu göremedi.) Hâlâ sağ kalmayı başaranlar, dayanın, şunun şurasında bir yılcık sabır istiyor!

Yılmaz Özdil’in yazısı