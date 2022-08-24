Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz başarısının sırrını anlattı

Asrın liderimiz başarısının sırrını anlattı, “ben ekonomistim, ekonominin kitabını yazdık, bunların kafası basmaz” dedi, e haliyle Avrupa’nın da kafası ekonomiye basmadığı için, euro 16 liraya geriledi. ★ Asrın liderimiz “eğer ben ekonomi tahsili görmüşsem, faiz sebep enflasyon neticedir” dedi, ekonomi tahsili görmeyen Avrupa ekonomisinin beli kırıldı, euro 18 liraya geriledi. Vaziyet böyleyken… Euro/dolar paritesi 1’in altına düştü. Dolar, euroyu geçti. Televizyonlarımızı izliyorum… Euronun dolar karşısında nasıl çaresizce eridiğini anlatıyorlar. Zavallı Avrupa yani. Bizim şahlanışımız karşısında duramayacakları belliydi!

Yılmaz Özdil’in yazısı