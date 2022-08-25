Yılmaz Özdil: Asıl kendilerinin gidişi festival olacak

“Eski Türkiye” dedikleri, işte böyleydi. Gençlerin ülkesiydi. Ekonomik açıdan en karamsar, siyasi açıdan en sıkıntılı dönemlerde bile, gençlerin umut dolu, özgürlük şarkıları söylediği ülkeydi. E şimdi “yeni Türkiye” dedikleri Türkiye’ye bakıyoruz… Burunlarını sokmadıkları, huzurumuzu kaçırmadıkları bir festivallerimiz kalmıştı, ona da karıştılar. Keyfi bariyerler icat ederek, gençlerimizin konserlere gitmesini, festivallere gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Ama kendileri de gayet iyi biliyor ki… Asıl kendilerinin gidişi festival olacak! Hem de tarihin gördüğü en büyük festival olacak!
SON HABERLER
İstanbul’da gök gürültülü sağanak: Esenyurt’ta evleri su bastı
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye … Devamı...
Kısıtlama getirilen ikinci el araç satışında 15 Eylül’e kadar ‘arka kapı’ açık
Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında getirilen '6 ay ve 6 bin … Devamı...
İddia: THK, en değerli mülkünü Varlık Fonu’na devretmeye hazırlanıyor
Kayyım ekibin yönettiği Türk Hava Kurumu'nun (THK), borçlarından dolayı … Devamı...
Altın Koza’da yarışacaklar filmler belli oldu
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 12-18 Eylül tarihleri arasında … Devamı...
Adana’da sinyal kesilmişti: İki gündür aranan Jonas leylekten iyi haber
2013 yılında Almanya'da doğan ve o günden beri kuş araştırmacıları … Devamı...
Kate Moss ‘güzellik ve wellness’ markası kurdu
Britanyalı modelin kendi adından esinlenerek 'Cosmoss' adını verdiği marka … Devamı...
Kobe Bryant’ın eşine tazminat ödenecek
ABD profesyonel basketbol ligi NBA’in, Ocak 2020'de helikopter kazasında … Devamı...
Biden, öğrenci kredi geri ödemelerine af getiriyor
ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin öğrenci kredi geri ödemelerine af … Devamı...
Araştırma: Halkın yüzde 62’si bozuk gıdayı şikayet etmiyor
Sabri Ülker Vakfı’nın pandemi sonrası değişen gıda tüketim alışkanlıklarına … Devamı...
İstanbul’da öğrenciye penceresiz oda 3 bin liradan başlıyor
YKS maratonundan başarıyla çıkan üniversiteliler şimdi de kalacak yer … Devamı...