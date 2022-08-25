Yılmaz Özdil: Asıl kendilerinin gidişi festival olacak

“Eski Türkiye” dedikleri, işte böyleydi. Gençlerin ülkesiydi. Ekonomik açıdan en karamsar, siyasi açıdan en sıkıntılı dönemlerde bile, gençlerin umut dolu, özgürlük şarkıları söylediği ülkeydi. E şimdi “yeni Türkiye” dedikleri Türkiye’ye bakıyoruz… Burunlarını sokmadıkları, huzurumuzu kaçırmadıkları bir festivallerimiz kalmıştı, ona da karıştılar. Keyfi bariyerler icat ederek, gençlerimizin konserlere gitmesini, festivallere gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Ama kendileri de gayet iyi biliyor ki… Asıl kendilerinin gidişi festival olacak! Hem de tarihin gördüğü en büyük festival olacak!

Yılmaz Özdil’in yazısı