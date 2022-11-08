Yılmaz Özdil: Anayasa’yı değiştirecek değil, ona uyacak zihniyet gerekiyor

İktidara geldiğinden beri, Anayasa’yı 12 defa değiştiren, anayasayı değiştirerek rejimi bile değiştiren, 177 maddeden oluşan anayasanın 134 maddesini yeniden yazan, anayasa mahkemesini bile yok sayan Akp… Yeni anayasa’yla bütün sorunlarımızı halledeceğiz diyor. 20 yıldır değiştire değiştire, aynı terane. 40 yıl önceki sorunlarımız 40 kat artmış vaziyette. Çünkü… Anayasa’yı değiştirecek değil… Anayasa’ya uyacak zihniyet gerekiyor, yoksa nafile.

Yılmaz Özdil’in yazısı