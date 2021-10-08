Yılmaz Erdoğan’ın ‘Kin’i Netflix’te

Gezi Parkı eylemleri sebebiyle 2017’den bu yana tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala dahil 16 hak savunucusu ve Beşiktaş futbol takımı taraftar grubu çArşı’nın 35 üyesi bugün ilk defa birlikte hakim karşısına çıkıyor. Amerikalı akademisyen Henri Barkey’nin de eklendiği ‘torba dava’ kapsamında toplamda 52 kişi başta ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ olmak üzere birçok suçlamayla karşı karşıya.