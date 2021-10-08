Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Erdoğan’ın ‘Kin’i Netflix’te

Yılmaz Erdoğan’ın başrolde olduğu, aynı zamanda senaryosunu yazdığı ‘Kin‘ bugünden itibaren Netflix’te izlenebiliyor.

Fotoğraf: Netflix

Güney Kore yapımı ‘The Grudge’dan uyarlanan filmin başrollerinde Erdoğan’ın yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan,  Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın var.


Filmde başkomiser Harun karakteri (Erdoğan) mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlama sonrası evine dönerken taksi şoförünün saldırısına uğrar.

Kendi savunurken işlediği cinayet vakası emniyete ulaşınca Harun kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar.

Yönetmenliğini Türkan Derya’nın üstlendiği film izleyiciye sürükleyici bir gerilim deneyimi vadediyor.

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