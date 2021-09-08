Yıllarca ağabeyi sanıyordu; ikiziymiş: Beni dondurmuşlar

Avustralyalı Sarah Sargent (18) yıllarca ağabeyi sandığı Will Sargent’ın (20) ‘teknik olarak’ ikizi olduğunu öğrendi. Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiliden Sarah’ı ‘dondurmuşlar.’

Fotoğraf: New York Post

Will Sargent Ocak 2001’de dünyaya geldi. 21 ay sonra da Sarah Sargent doğdu. İkili yıllarca ağabey-kardeş olduğunu sandı. Ancak 16 yaşındayken bir gün kendisini okula götüren babasına onlara çok benzemediği için, “Beni evlatlık mı aldınız” diye espri yapan Sarah Sargent’ın sorusu gerçeği öğrenmesini sağladı. Babası ona böyle bir şüphesi olmasın diye, “Benzeyip benzemediğini bilemem ama evlatlık olmadığın kesin çünkü Will ve sen aslında ikizsiniz” dedi ve çift yumurta ikizi olduklarını da sözlerine ekledi.

Bunu öğrendikten iki yıl sonra TikTok’ta öyküsünü anlatan Sarah Sargent’ın paylaşımı 9 milyonu aşkın yorum aldı. Yaşam öyküsünü paylaşan Sarah Sargent, “Annem ve babam bana söylemeyi unutmuş” başlığını kullandı.

Sarah Sargent’ın anlattığına göre iki kardeş, tüp bebek işlemi sırasında ‘aynı anda elde edilen embriyolardan’ ikisi. Anne-babasına tüp bebek konusunda yardımcı olan doktorlar ‘en iyi iki embriyoyu’ seçmiş. Ancak annesinin rahmine önce bir embriyo nakledilmiş ve Will Sargent dünyaya gelmiş. O, doğduktan 12 ay sonra da diğer embriyo nakledilmiş ve Sarah Sargent doğmuş. Sarah Sargent’ın dünyaya gelmesini sağlayan embriyo aradaki zaman diliminde dondurularak saklanmış.

“İkiz olduğumuzu öğrendikten sonra bu durumu içime sindirmem birkaç ay sürdü ama bugün bile hala düşündükçe şaşırıyorum” diyen Sarah Sargent, anlattıklarının sosyal medyada bu kadar etkileşim alacağını düşünmediğini anlattı.

İkiz olduklarını öğrendikten sonra Will Sargent’ın da çok şaşırdığını belirten Sarah Sargent, “Biz hep çok yakındık. Yine öyleyiz. Hep çok iyi arkadaştık. İkiz olduğumuzu öğrenmek bizi daha da yakınlaştırdı” ifadelerini kullandı.