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'Yılın antisemitiği' seçiliyor: Greta Thunberg ve Dan Bilzerian rakip

‘StopAntisemism’ adlı organizyon, ‘yılın antisemitiği’ni seçmek için bir anket başlattı. Adaylar arasında aktivist Greta Thunberg ve poker oyuncusu Dan Bilzerian da var.

'Yılın antisemitiği' seçiliyor: Greta Thunberg ve Dan Bilzerian rakip
Fotoğraflar: Greta Thunberg. Arşiv (Reuters) – @danbilzerian / Instagram

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ‘StopAntisemism’, antisemitik olduğunu iddia ettikleri kişileri paylaşarak antisemitizmle mücadele ettiğini belirten bir organizasyon.


Sosyal medya fenomeni Liora Rez tarafından 2018’de kurulan organizasyon, bir anket başlattığını duyurdu.

Kuruluşun sitesini ziyaret eden kişiler belirlenen 10 adaydan üç tanesini seçerek ‘Yılın Antisemitiği’ anketine katılabiliyor.

Adaylar arasında iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD’li poker oyuncusu Dan Bilzerian ve Türk asıllı Amerikan Twitch yayıncısı Hasan Piker de var.

Kuruluş, Greta Thunberg’i, iklim aktivizmini Yahudi nefreti için bir platforma dönüştürmekle ve 7 Ekim’den bu yana kefiye giyip protestoculara katılarak Yahudi devletini küçümsemekle suçluyor.

Dan Bilzerian’ı ise ‘en tehlikeli Yahudi düşmanlarından biri’ olarak tanımlayarak Hamas lideri Yahya Sinvar‘ı övmekle itham ediyor.

Adaylar şu şekilde:

Fotoğraf: stopantisemitism.com

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