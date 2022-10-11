Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter öldü

Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter’in Nihat Akçan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter öldü.
Oyuncu Gül Onat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanserle mücadele eden 70 yaşındaki Leyla Kenter’in öldüğünü duyurdu:
“Sevgili Leyla, anneciğine kavuştun. Nur içinde yat. Çok Üzgünüm.”
29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Leyla Kenter üniversite öğreniminden sonra Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştı.
Kenter, ‘Başlık Parası’ (Nazlı) 1973, ‘Fatma Bacı’ (Ayşe) 1972, ‘Vahşi Çiçek’ (Sema) 1971, ‘Anneler Ve Kızları’ (Iraz) dizilerinde de rol aldı.