Yıl sonu enflasyon beklentisi üç puan yükseldi

Merkez Bankası (MB) piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 35,76 oldu.

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Her ay düzenlenen ankete göre beklenti ocakta 32,46’ydı. Bu aysa beklenti üç puandan fazla arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, enflasyon ocakta aylık yüzde 6,65 artmıştı. Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 57,68’e gerilemişti. Enflasyon, geçen sene yüzde 85’leri görmüştü.

Piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisiyse geçen aya göre düştü. Ocaktaki beklenti 23,11’ken bu ay 22,83’e düştü.

İktidar uzun süredir enflasyona karşı önlem almayıp baz etkisinin devreye girmesini bekliyordu.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.