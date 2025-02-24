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Yetkisizlik kararı: Özdağ'ın dosyası Antalya'ya gönderildi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın dosyası ‘yetkisizlik’ kararıyla İstanbul’dan Antalya’ya gönderildi.

Ümit Özdağ. Fotoğraf: AA

Özdağ, Antalya’da yaptığı konuşmadan sonra ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Özdağ’ın bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapsiyle birlikte siyaset yasağı istenen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.


ANKA‘nın haberine mahkeme dosyanın yetkisiz kararıyla Antalya Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Gerekçe olaraksa konuşmanın Antalya’da yapılmış olmasını gösterdi.

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