Ümit Özdağ'a hapis ve siyaset yasağı istendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçlamasıyla hapis ve siyaset yasağı istendi.

Ümit Özdağ. Fotoğraf: AA

19 Ocak’taki sözlerine ilişkin İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘müşteki’, Özdağ’sa ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

Özdağ’ın açıklamasıyla ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği öne sürülen iddianamede, Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni alındığı kaydedildi.

Devamında şöyle dendi: “Özdağ’ın ifadeleri cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar. ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe var.”

Özdağ’a bu kapsamda bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası ve siyaset yasağı istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla 21 Ocak’ta tutuklanan Özdağ’ın bu soruşturması da sürüyor.

Özdağ ne demişti?

ANKA‘nın haberine göre Özdağ ‘partisinin PKK, FETÖ, IŞİD karşısında cumhuriyetin kuruluş felsefesini, temel ilkelerini, milletin ve devletin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü kararlılıkla savunduğunu’ söyleyerek şöyle konuşmuştu:

“Ancak ne yazık ki Zafer Partisi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bırakmış olduğu değerli mirası sadece bunlara karşı değil, Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye karşı da savunmak durumundadır.”

Özdağ devamında Erdoğan’ı şöyle eleştirmişti:

“Hiçbir Haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı.

Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir.

Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir.”