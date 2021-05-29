Yeşil kuaförler: Kesilen saçlarınız denizlerin kirlenmesini önleyebilir

Birleşik Krallık ve İrlanda’da başlatılan bir girişimle kuaför salonlarındaki saç atıkları, petrol sızıntılarını durdurmak için kullanılıyor.

Sektörü daha yeşil hale getirmek amacıyla başlatılan Green Salon Collective (Yeşil Kuaför Salonu Kolektifi), kesilen saçları denizlerdeki petrol sızıntılarını temizlemek, saç boyaları ve renk açıcı ürünleri de enerji üretimi için kullanılıyor.

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10 ayda 550 kuaför salonunun katıldığı girişim, topladığı saçları naylon ya da pamukların içine doldurarak bir tür ip elde ediyor ve bunu petrol sızıntısı olan alanda sızıntının daha fazla yayılmasını engellemek için kullanıyor.

Fotoğraf: Green Salon Collective

Şimdiye kadar 500 kilo saç toplayan girişim, bir kısmı kompost olarak kullanılmak üzere çiftçilere veriliyor.

Girişimin bir başka çevreci hareketi de toprağı ve yeraltı su kaynaklarını kirleten saç boyası ve renk açıcı ürünlerin toplanması. Paydaş salonlarda bu ürünlerin atıkları elektrik üretmek için yakılmak üzere tesise gönderiliyor.

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Kuaförler saç boyama işleminde kullanılan alüminyum folyoları da geri dönüştürerek, daha yeşil bir gezegen için katkıda bulunuyor. Şimdiye kadar 2,2 ton folyo geri dönüştürüldü.

Programa katılmak isteyen salonlar bir kereliğine 250 sterlin (3 bin lira) ödeme yapıyor.