Yerebatan Sarnıcı’nda gece oyunu: 7 aylık hamile üç oyuncu anneliği sorguluyor

Üç hamile oyuncunun rol aldığı, annelik ve kadınlık kavramlarını sorgulayan ‘Gebe‘ oyunu Yerebatan Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde 3 Ekim akşamı prömiyerini yapacak.
Doğumlarına birkaç hafta kalan Alayça Gidişoğlu, Özlem Öçalmaz ve Tuba Karabey ‘tam da şimdi sahnede olmanın sırası’ diyerek bir yer aldıkları oldukları ‘Gebe’de ‘kadınlık‘, ‘gebelik‘, ‘annelik‘le ilgili geleneksel kalıplara meydan okuyor.
Yerebatan Sarnıcı’nın ‘gece gezme’ konseptine özel tasarlanan ilk proje olan ‘Gebe’ sadece 15 gösterimde seyirciyle buluşacak.
Annelik ve kadınlık üzerine tatlı-sert sorgulamaların olduğu oyunun ekibi de tamamen kadınlardan oluşuyor. Hatice Meryem’in yazdığı ve Nagihan Gürkan’ın yönettiği tek perdelik oyun ‘Gebe‘ 3 Ekim’de saat 21:00’da sahnelenecek.
Proje Tasarım ve Yapım: Özlem Öçalmaz
Uygulayıcı Yapımcı: Elif Özge Maltepe
Yazar: Hatice Meryem
Yönetmen: Nagihan Gürkan
Oyuncular: Alayça Gidişoğlu, Özlem Öçalmaz, Tuba Karabey
Yardımcı Yönetmen: Esra Şengünalp
Ses Tasarımı: Seçil Metin
Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter
Reji Asistanı: Berçem Açığ
Kostüm Tasarım: İlayda Çeşmecioğlu
Görsel Tasarım: Gözde Karaoğlan