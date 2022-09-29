Yerebatan Sarnıcı’nda gece oyunu: 7 aylık hamile üç oyuncu anneliği sorguluyor

Üç hamile oyuncunun rol aldığı, annelik ve kadınlık kavramlarını sorgulayan ‘Gebe‘ oyunu Yerebatan Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde 3 Ekim akşamı prömiyerini yapacak.

(Soldan sağa) Alayça Gidişoğlu, Tuba Karabey, Özlem Öçalmaz

Doğumlarına birkaç hafta kalan Alayça Gidişoğlu, Özlem Öçalmaz ve Tuba Karabey ‘tam da şimdi sahnede olmanın sırası’ diyerek bir yer aldıkları oldukları ‘Gebe’de ‘kadınlık‘, ‘gebelik‘, ‘annelik‘le ilgili geleneksel kalıplara meydan okuyor.

Yerebatan Sarnıcı’nın ‘gece gezme’ konseptine özel tasarlanan ilk proje olan ‘Gebe’ sadece 15 gösterimde seyirciyle buluşacak.

Annelik ve kadınlık üzerine tatlı-sert sorgulamaların olduğu oyunun ekibi de tamamen kadınlardan oluşuyor. Hatice Meryem’in yazdığı ve Nagihan Gürkan’ın yönettiği tek perdelik oyun ‘Gebe‘ 3 Ekim’de saat 21:00’da sahnelenecek.

Proje Tasarım ve Yapım: Özlem Öçalmaz

Uygulayıcı Yapımcı: Elif Özge Maltepe

Yazar: Hatice Meryem

Yönetmen: Nagihan Gürkan

Oyuncular: Alayça Gidişoğlu, Özlem Öçalmaz, Tuba Karabey

Yardımcı Yönetmen: Esra Şengünalp

Ses Tasarımı: Seçil Metin

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Reji Asistanı: Berçem Açığ

Kostüm Tasarım: İlayda Çeşmecioğlu

Görsel Tasarım: Gözde Karaoğlan