Yeni Zelanda’da cinsel saldırı yasasında değişiklik için çağrı: Sanık 12 yaşındaki çocuğun ‘rıza’sı olduğunu savundu

Yeni Zelanda’da bir mağdurun 12 yaşındayken bir yetişkinle ilişkiye girmeye ‘rıza göstermekle’ suçlanmasının ardından cinsel saldırı yasaları mercek altında.

Guardian’ın aktardığına göre saldırgan Tulisi Leiataua bu hafta iki çocuğa karşı cinsel istismar gerekçesiyle 33 ayrı suçtan suçlu bulundu.

Her iki mağdurun da iki hafta boyunca yıpratıcı çapraz sorguya maruz kalması ve saldırganın savunması ülkede tepkiye neden oldu.

Leiataua duruşma sırasında kızlardan birine cinsel saldırısında, o sırada 12 yaşında olan çocuğu rızası olduğunu, çocuğun onun peşine düştüğünü dolayısıyla tecavüz olmadığını savundu.

Ülkede rıza yaşı genelde 16 olsa da nitelikli cinsel saldırıyla suçlananlar hukuki bir savunma olarak rızayı kullanabiliyor.

Kanunun değişmesini savunanlar, yetişkinlerle cinsel ilişkide çocukların rıza gösteren taraf olarak sayılmamasının sağlanmasını talep ediyor.

Cinsel istismar mağdurları örgütü HELP’in direktörü Kathryn McPhillips kesinlikle değişikliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayarak bir çocuğun rızası olabileceği fikrini ortaya atmanın etik dışı olduğunu belirtti.

Mahkemede rıza vermek ve yalan söylemekle suçlanmanın mağdurlarda, özellikle çocuklarda ikinci bir travmaya neden olduğunu ifade eden McPhillips şunlara söyledi: “Bir yetişkinin bile başına gelen bir şeyde, bilinçli olarak zarar verildiği halde suçlanması bile yeterince kötü. Bir de bunun çocuğa yapılması… Bir yetişkin size bunu yaptığında ve başka bir yetişkin sizi mahkemede suçlandığında bu dünyanın tersine dönmesi, yetişkinlerin zarar verme hakkının devlet tarafından korunması demek.”

Mahkemede hakim jüriye şöyle seslenmişti: Yasal olarak 16 yaşın altında biri cinsel suç için rıza veremez, bu nedenle jüri olarak böyle bir suçun gerçekleşip gerçekleşmediğine karar vermeniz gerekiyor. Ama iş cinsel ilişkiye gelince 16 yaş altı biri rıza verebilir. Size sunulan kanıtlar ışığında rızanın verilip verilmediğini değerlendirmeniz gerekiyor.”

17 yaşındaki kampanya aktivisti Layba Zubair meclise sunulmak üzere Yeni Zelanda’da rıza yasalarının yeniden ele alınması için dilekçe başlattı. “Yasada rızanın bir tanımının bile olmaması ve yasalarımızın 12 yaşındaki çocukları bile korumaması korkunç” diyen Zubair şöyle devam etti: “Mahkemede avukat işini yapmaya çalışıyor ve 12 yaşında çocuğun rızası olduğunu savunuyor ancak kanun bu argümanı savunmasına izin vermesi mide bulandırıcı.”