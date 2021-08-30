Yeni Zelanda’da BioNTech aşısıyla bağlantılı ilk can kaybı

Yeni Zelanda’da yetkililer ülkenin ilk Pfizer/BioNTech aşısıyla bağlantılı can kaybının yaşandığını bildirdi.

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Sağlık bakanlığı yaşı verilmeyen kadının aşıyı olduktan günler sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında “Bu Yeni Zelanda’da aşılamadan günler sonra gerçekleşen ve Pfizer aşısıyla bağlantılı olan ilk can kaybı” denildi.

Bağımsız bir Covid-19 aşı güvenlik kurulu, kadının ölüm nedenini miyokardit (kalp kası iltihaplanması) olarak değerlendirdi.

Miyokardit, Pfizer/BioNTech aşısının çok nadir görülen yan etkilerinden biri olarak biliniyor.

Kurul ayrıca aynı zamanda meydana gelen ve aşılamanın ardından sonucu etkilemiş olabilecek başka tıbbi sorunların da olduğunu kaydetti. Pfizer/BioNTech aşısının yararlarının miyokardit dahil olmak üzere aşının yan etkileri riskine ağır basmaya devam ettiği ifade edildi.