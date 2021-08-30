Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni Zelanda’da BioNTech aşısıyla bağlantılı ilk can kaybı

Yeni Zelanda’da yetkililer ülkenin ilk Pfizer/BioNTech aşısıyla bağlantılı can kaybının yaşandığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık bakanlığı yaşı verilmeyen kadının aşıyı olduktan günler sonra yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında “Bu Yeni Zelanda’da aşılamadan günler sonra gerçekleşen ve Pfizer aşısıyla bağlantılı olan ilk can kaybı” denildi.


Bağımsız bir Covid-19 aşı güvenlik kurulu, kadının ölüm nedenini miyokardit (kalp kası iltihaplanması) olarak değerlendirdi.

Miyokardit, Pfizer/BioNTech aşısının çok nadir görülen yan etkilerinden biri olarak biliniyor.

Kurul ayrıca aynı zamanda meydana gelen ve aşılamanın ardından sonucu etkilemiş olabilecek başka tıbbi sorunların da olduğunu kaydetti. Pfizer/BioNTech aşısının yararlarının miyokardit dahil olmak üzere aşının yan etkileri riskine ağır basmaya devam ettiği ifade edildi.

SON HABERLER

Hoşça kal Direniş Cephesi

BAE ile yeniden bir temasın sağlanması, son bir yılda Türk dış politikasında gördüğümüz balans ayarının bir basamağı gibi görünüyor. Direniş cephesine ‘hoşça kal’ derken, galiba bu manevrayla Körfez’in parasına yeniden ‘merhaba’ demeyi umut ediyoruz.

Erdoğan Bayraktar açtı ağzını yumdu gözünü

“Yağcılık devri bitti şebeklik devri başladı… ‘Reis’, beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Bana büyük kötülük yaptı… Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğru. Hem tapeler, hem teknik takip hem telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğru…”