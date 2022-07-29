Yeni Zelanda’da 15 yaşındaki çocuğa cinayetten ömür boyu hapis cezası

Yeni Zelanda’da 15 yaşındaki bir çocuk ‘cinayet’ suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.

Hüküm ülkede çocuklara ömür boyu hapis cezası verilmesini ‘zararlı ve etkisiz’ bularak karşı çıkan bir grup olması nedeniyle hukuki bir tartışma başlattı.

Yeni Zelanda’da yasalar adam öldürmeden suçlu bulunanlara ömür boyu hapis verilmesini öngörüyor.

İsmi verilmeyen erkek çocuğu, geçen yıl 22 yaşındaki Bram Willems’i bıçaklamıştı. Mahkeme kayıtlarına göre ikili birlikte içki ve marihuana tükettikten sonra yaşana olayda çocuk kız kuzenine uygunsuz davranışta bulunmasının ardından Willems’le tartışmaya başladı ve ardından bıçakladı.

Guardian’ın aktardığı Stuff haberine göre duruşmada Willems’in annesi Christy Lacroix, “Yaşamaya değer bir hayatı aldın, 22 yıl boyunca uğruna mücadele ettiğim canı aldın. Can almayı hiçbir bahane haklı çıkaramaz” ifadelerini kullandı.

Hakim Timothy Brewer ömür boyu hapis cezasının sanığın küçük yaşına rağmen uygun bir ceza olduğunu belirterek en az 10 yıl tahliye olamayacağına hükmetti.

Ülkede aynı zamanda temyiz mahkemesi, üç ayrı küçük yaşta sanığın cinayet gerekçesiyle aldığı ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı değerlendiriyor. Davalar çocuk ve gençlere ömür boyu hapis cezası verilmesinin adil olup olmadığı tartışmasını gündeme getirdi.

Ceza hukuku reformu örgütü JustSpeak’in direktörü Aphiphany Forward-Taua, gençlerin ve çocuklarının nörolojik gelişimleri dikkate alınarak Yeni Zelanda’da adam öldürme için verilen cezanın gözden geçirilmesini gerektiğini belirtti.

’24 yaşına kadar beyin gelişiminin tamamlanmadığına’ dikkat çeken Forward-Taua “Birçok davada genç suçlularda belli bir örüntü görüyoruz. Bize göre bu nörolojik gelişimin tamamlanmamış olmasıyla örtüşüyor. Bu gençler ne yazık kı tam olarak sonucun öngöremeden bu kararları alıyor” dedi.

Forward-Taua çocuklar için verilen hükümlerde cezadan çok rehabilitasyona odaklanılması gerektiğini vurguladı.