Yeni ‘Spider-Man’ filmiyle ilgili merak edilen soru yanıt buldu: Eski Spider-Man’ler var mı?

Hayranlarının heyecanla beklediği ‘Spider-Man’ serisinin yeni filmiyle ilgili merak edilen bir soru yanıt buldu.

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Türkiye’de 17 Aralık’ta (yarın) gösterime girecek ‘Spider-Man: No Way Home‘da, Marvel evreninden Dr. Strange örümcek adama eşlik ediyor.

Yeni filmde Peter Parker’ın örümcek adam olduğunun ifşa edilmesinin ardından yapılanlar farklı evrenlerden ziyaretçilerin dünyaya gelmesine neden oluyor.

Hayranlarının merakla beklediği filme ilgi o kadar yoğun ki biletler ön satışa çıktığında web siteleri çökmüş, bilet almayı başaran fırsatçılar binlerce dolara satışa çıkarmıştı. Filmin gişede pandemi dönemi için rekor kırması bekleniyor.

Örümcek adamın eski düşmanları Green Goblin, Doctor Octopus ve Electro gibi karakterlerin geri döneceği biliniyordu. Britanya’da 15 Aralık’ta gösterime girmesiyle yeni filmle ilgili merak edilen sorular yanıt buldu.

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Filmde eski Spider-Man’ler Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın filmde olup olmayacağı merak ediliyordu, oyuncular bu konuda açıklama yapmaktan kaçınmış, hatta yalanlamıştı.

Yanıt evet; Maguire ve Garfield yeni filmde yer alıyor. Açılan portalda Tom Holland’ın canlandırdığı Peter Parker/Spider-Man’i görmeyi uman karakterlerin karşısına Maguire ve Garfield versiyonları çıkıyor.

Hatta filmin sonunda üç Spider-Man ‘kötü adamlara‘ karşı güçlerini birleştiriyor.