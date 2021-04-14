Yeni şarkısından öğrendik ki Mick Jagger da olsan salgında eve kapanınca çok sıkılıyorsun

Mick Jagger’ın yayınladığı pandemi temalı yeni solosu gösterdi ki rock star da olsanız salgın koşullarında eve kapanmak çok sıkıcı.

Rolling Stones solistinin ‘Eazy Sleazy’ adlı yeni şarkısında salgın nedeniyle eve kapanmanın yarattığı can sıkıntısının izleri görülüyor.

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77 yaşındaki rock star sıradan insanlarla benzer bir eve kapanma sıkınıtsı yaşamamışa benziyor.

Şarkının sözlerinde TikTok dansları yapmayı öğrendiğini, temiz giysilerinin tükendiğini anlatıyor.

Bir başka yerinde ise şu sözleri yazmış: “Yemek pişirmeyi öğrendim / Çok fazla TV izledim / Beynimin bir lobu alınmış gibi / Galiba biraz kilo aldım / Bir içki daha içeyim / Sonra mutfak tezganını temizlerim.”

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Şarkının bir başka yerinde salgının komplo teorisyenlerinin ‘favori’ ismine de gönderme yapmayı ihmal etmemiş: “Aşı oldum / Bill Gates damalarlarımda / Aklımı kontrol ediyor.”

Şarkının gitar, bas ve davullarını bir başka neslin rock efsanesi Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) çalıyor.

Grohl’a göre Jagger’la şarkı yapmak tam da hayat daha da çılgın bir hale gelemez diye düşündüğü bir sırda bir rüyanın gerçekleşmesinden de öte.