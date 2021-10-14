Yeni ofsayt sistemi geliyor

FIFA’nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, Fransa’nın başkenti Paris’te basına yaptığı açıklamada, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.

Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılacak ülkelerin eleme maçları devam ediyor. Şu ana kadar Danimarka ve Almanya kupaya gitmeyi garantiledi.

Diğer yandan şampiyonada yeni kuralların da devreye sokulması planı var.

Bu kapsamda Arsenal’in eski teknik direktörü Wenger’in başında olduğu ekibin çalışmaları sürüyor.

Kupada denenecek sistemde bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini belirten Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun hakemlikte büyük değişime neden olacağını kaydetti.