Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Yeni haftada Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Karadeniz ve Ege’nin kıyı kesimlerinde yer yer yağış görülecek.

Haftalık Hava Tahmini

(14 – 20 Kasım 2022)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/hILDvDJAW4 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 13, 2022

Hafta başında Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleriyle Kırklareli ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. Hafta ortasından itibaren de kıyı Ege’de sağanak etkili olacak.

İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus etkisini gösterecek.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Meteoroloji tahmin raporuna göre Ankara’da sıcaklık hafta ortasına kadar 15-16 derece civarında seyredecek. Hava sıcaklığının İstanbul’da 16-18, İzmir’de 19-20 derece olması öngörülüyor.