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Yaramazlara biraz batar!

Yeni bitki türü keşfedildi: Dorycnium vuralii

Çankırı’da keşfedilen yeni bitki türüne ‘Dorycnium vuralii’ adı verildi.

Fotoğraf: TÜBİTAK

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Bilal Şahin yaklaşık üç yıl önce Ankara-Çankırı sınırında bitki örtüsüyle ilgili çalışma yaparken daha önce hiç görmediği bir türe rastladı.


Örnekler toplayan Şahin, Gazi, Aksaray ve Ahi Evran üniversitelerindeki arkadaşlarıyla bitki üzerine çalışmalar yaptı ve türün yeni olduğuna belirledi.

Şahin, bitkiye hocası ve Türkiye’nin önde gelen bitki bilimcisi Prof. Dr. Mecit Vural’a ithafen ‘Dorycnium vuralii’ adını verdi. Bitki bölge halkına da tanıtıldı.

Şahin “Bundan sonra vatandaşlar tarafından tespit edilip korunmaya devam edilecek. Böylece gelecek nesillere aktarmış olacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

Elmapınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Koçak’sa yeni türe ilişkin şöyle konuştu: “Bitki kekiği andırıyor. Temmuz-ağustosta tohumlaştığı, mercimek tanesi gibi tohumu olduğu söyleniyor. Şu an bitkinin sayısı az miktarda, inşallah daha da çoğalır ve üremesi fazlalaşır.”

Öte yandan bitkiye ilişkin makale uluslararası Turkish Journal Of Botany dergisinde yayınlandı.

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