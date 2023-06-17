Yeni bir dinozor türü keşfedildi: Dikenli ama otçul

Britanya’daki Wight Adası’nda 66 milyon ila 145 milyon yıl öncesine ait kayaçlar incelenirken yeni bir dinozor türü keşfedildi. Ankilozor familyasından olduğu açıklanan ve Vectipelta baretti adı verilen bu hayvan dikenli görünümüyle korkunç görünse de o bir otçul.

Fotoğraf: BBC

BBC Türkçe’nin haberine göre, yeni dinozor türünün adı, Londra’daki Natural History Museum’da (Doğal Tarih Müzesi) yirmi yıldan fazla çalışmış Profesör Paul Barrett’e atfen konuldu.

“Bu şekilde takdir edilmek gururumu inanılmaz okşadı, zevkten dört köşe oldum” diyen Prof. Barrett şu eklemeyi yapmadan da edemedi: “Benim adımı koymalarının bu dinozorla görsel benzerliğimden kaynaklanmadığını da bilmenizi isterim.”

Zırhı daha dikenli

Adada 1865’ten bu yana ilk defa yeni bir türe ait fosil bulunmuş oldu. Yeni tür, adada daha önce bulunan ankilozor familyasından Polacanthus foxii adlı bir türü görünüm olarak andırsa da bilim insanları aslında bu iki türün pek de yakın akraba olmadığını düşünüyor.

Boyunları, sırtları ve leğen kemiklerindeki farklılıkların yanı sıra Vectipelta baretti’nin zırhı diğer türe göre daha dikenli.

Yeni tür aynı adada bulunan eski türdense Çin’deki ankilozorlara daha yakın.

Bu da, bu türün Erken Tebeşir (Kretase) Dönemi’nde Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir alana yayıldığı çıkarımını yapmamızı sağlıyor.

Eski dinozorlar yeniden incelenecek

Natural History Musuem’dan araştırmacı Stuart Pond, bu keşfin İngiltere’de o dönemdeki dinozor çeşitliliğine de ışık tuttuğunu söylüyor.

Pond, daha önce Polacanthus foxii türüne ait olduğu düşünülen fosillerin de tekrar inceleneceğini ve bunların bir kısmının aslında yeni bulunan türe ait olabileceğini ekliyor.

Keşif Journal of Systematic Paleontology (Sistematik Paleontoloji Dergisi) adlı akademik dergide yayımlandı.