Yemeksepeti’nin CEO’su görevini bıraktı

Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, görevini bıraktığını açıkladı.

Aydın’ın kurucularından olduğu Yemeksepeti, 2001 yılından beri online yemek siparişi sektöründe faaliyetini sürdürüyor. Şirket, 2015 yılında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformlarından Delivery Hero tarafından 589 milyon dolara satın alınmıştı.

Twitter hesabından ayrılık kararını “Evet, bir devrin sonuna geldik” sözleriyle duyuran Aydın, “Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim” diye yazdı.

Yemeksepeti’nin yöneticisi, görevini artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanının geldiğini kaydetti.

Aydın, şöyle devam etti: “Yemeksepeti 9000 çalışanıyla artık çok büyük, sektöründe de tüm haksız karalamalara karşın açık arayla lider bir şirket ve ben artık aileme, kendime ve filantropiye daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Hep elimden geldiğince hakkaniyetli, şeffaf ve inovatif bir yönetim göstermek istedim. Kusurlarım olmuşsa tek tek affola.”