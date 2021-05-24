Yemeksepeti CEO’su Aydın, restoran sahibiyle tartıştı: Biz Getir kadar zengin değiliz

Yemek sipariş portalı Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın sosyal medyada bir restoran sahibiyle tartıştı. Restoran sahibi, sipariş hizmet sağlayıcısı Getir’in ‘ödemeleri hemen yaptığını’ söyleyince Nevzat Aydın, “Biz o kadar zengin değiliz” diye karşılık verdi.

Twitter’da Yemeksepeti’nin ‘kendilerinden çok yüksek komisyon aldığını ve ödemeleri zamanında yapmadığını’ söyleyen bir kullanıcının Nevzat Aydın’la girdiği tartışma sosyal medyanın konuşulanları arasında.

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İşletme sahibi olduğunu söyleyen kadın, Aydın’a şunları söyledi: “Bünyenizde çalışan restoranların ödemesini neden her ay geciktiriyorsunuz? Yüzde 38 ve fazlası komisyonunuzu hemen alıyorsunuz. Müşteriden de ödemeyi hemen alıyorsunuz. Ama bizi paramızı alabilmek için yalvartıyorsunuz! Haram zıkkım olsun.

Joker açıyoruz. 45 TL tutar 25 TL’ye iniyor. Siz listeleme için 5.90 kesiyorsunuz. Üzerine komisyonunuz olan yüzde 34’ü alıyorsunuz. Ona rağmen biz ürünleri gönderiyoruz. Ama siz ayda iki kere yapmayı vadettiğiniz ödemeyi hiçbir ay zamanında yapmıyorsunuz. Bu ay dahil! Pandemide restoran olarak ayakta kalmaya, kira ve personel giderlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Ürün tedariğine nakit para ile devam ediyoruz. Peki siz her yer kapalıyken paket servis ile gönderdiğimiz yemeklerin ücretini ödemezseniz biz nasıl devam edeceğiz?”

Joker açıyoruz. 45₺ tutar 25₺’ye iniyor. Siz listeleme için 5.90 kesiyorsunuz. Üzerine komisyonunuz olan %34’ü alıyorsunuz. Ona rağmen biz ürünleri gönderiyoruz. Ama siz ayda 2 kere yapmayı vaadettiğiniz ödemeyi hiç bir ay zamanında yapmıyorsunuz. Bu ay dahil! @yemeksepeti — LadySep (@eyllhnm) May 21, 2021

Mesajlara Aydın’ın cevabı ise şöyle: “Yemeksepeti’nin ortalama komisyonu yüzde 8 civarı. En yüksek komisyon ise yüzde 12. Kurye servisi hizmetini komisyonmuş gibi gösteriyorsunuz. Kendi kuryenizi kullanırsanız böyle bir sorun kalmaz, yüzde 10 komisyon verirsiniz. Paralar her on beş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs’a denk gelinmesine rağmen yine beş iş günü içinde yatırılıyor. Tahminim pazartesi hepsi ödenmiş olur.”

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Paralar her onbeş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs’a denk gelinmesine rağmen yine beş iş günü içinde yatırılıyor. Tahminim Pazartesi hepsi ödenmiş olur. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) May 22, 2021

Ödeme çizelgesini paylaştı

Ödeme çizelgesi paylaşan restoran sahibi ise, şu ifadeleri kullandı: “Tarihleri burada görebilirsiniz. Bugün ayın 22’si. Pazartesi 24’ü. Bir haftalık bir gecikme için bunların hepsi bahane ne yazık ki. Renkli işaretlenen yerlerde de kesilen ücret sonrası alacağımı görebilirsiniz. Teşekkürler.”

Gecikme yok ki. Beş iş günü hanımefendi. Ayrıca o parayı da biz hemen almıyoruz, banka anlaşmasına göre 28-32 günde alıyoruz. Yani size önce ödemek yapmak için komisyon ödüyoruz. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) May 22, 2021

Aydın da buna karşılık şu yanıtı verdi: “Gecikme yok ki. Beş iş günü hanımefendi. Ayrıca o parayı da biz hemen almıyoruz, banka anlaşmasına göre 28-32 günde alıyoruz. Yani size önce ödeme yapmak için komisyon ödüyoruz.”

Getir nasıl her gece 12’de hesaba geçiriyor? Hangi yüzyıldayız Nevzat Bey , rica ediyorum 28-32 gün nedir. Yapmayın — LadySep (@eyllhnm) May 22, 2021

‘Biz o kadar zengin değiliz’

Restoran sahibi, Getir’in ödemeleri ‘hemen yaptığını’ söyleyince Nevzat Aydın, “Bankacılık sistemine müdahale edemem ne yazık ki. Kendi marjından vazgeçmek isterse ödeyebilir. Biz o kadar zengin değiliz” dedi.