Yemeksepeti’nin işten çıkardığı işçiler davayı kazandı

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Yemeksepeti’nin Manisa’daki deposundan işten çıkardığı işçilerin açtığı davayı kazandığını duyurdu.

Fotoğraf: TÜMTİS

Şirketin Manisa’daki deposunda çalışan üç işçi, sürüş güvenliğinin tehlikeye atıldığı iddiasıyla geçen yıl işten çıkarılmıştı. İşçiler ise sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldıklarını anlatmıştı.

Sendikanın açıklamasında, TÜMTİS’in çoğunluk tespiti yaptırmasının ardından, 18 Ağustos 2021’de Kemal Oğuz, Yakup Der ve Ömer Dizemen’in işten çıkarıldığı anımsatıldı.

Üç sendika üyesinin İstanbul 35’inci İş Mahkemesi’nde dava açtığı, mahkemenin de işçilerin sendikal sebeple işten çıkarıldığına hükmettiği kaydedildi.

Açıklamada işçilerin işe iadesine, bir yıllık ücretleri tutarında sendikal tazminata ve dört aylık ücretleri tutarında boşta geçen süre ücretinin ödenmesine karar verildiği belirtildi.