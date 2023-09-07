Yedi yaşındaki oğlunu öldürdü, intihar girişiminde bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde bir kişi, yedi yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Meydan Mahallesi’nde misafirliğe geldiği öğrenilen Mustafa T, yedi yaşındaki oğlu Mehmet T’yi bıçakla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar teşebbüsünde bulunan Mustafa T, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mustafa T’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.