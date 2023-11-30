Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yedi kulübe üçer puan silme cezası verdi.
TFF’den yapılan açıklamaya göre Kulüp Lisans Kurulu Süper Lig,1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin başvurularını sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler bakımından inceledi.
Eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig’den Kayserispor; Trendyol 1. Lig’den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK; TFF 2. Lig’den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor’a üçer puan tenzili cezası verildi.