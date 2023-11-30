Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yedi kulübe üçer puan silme cezası verdi.

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TFF’den yapılan açıklamaya göre Kulüp Lisans Kurulu Süper Lig,1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin başvurularını sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler bakımından inceledi.

Eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig’den Kayserispor; Trendyol 1. Lig’den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK; TFF 2. Lig’den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor’a üçer puan tenzili cezası verildi.