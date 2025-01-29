Yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin görev yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat, Mart ve Nisan 2025’te silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin görev yerlerini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklaması şöyle:

“Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları, e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.”