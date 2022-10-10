Yazın son partisi: Çanakkale Müzik Festivali’nde sınırsız müzik ve dans

Çanakkale Müzik Festivali yaza müzik ve dansla veda etmeye hazırlanıyor. 14-16 Ekim tarihleri arasındaki festivalde Can Bonomo, Fatma Turgut, Sefo ve Tuğkan gibi isimler sahne alacak.
Üç gün sürecek ve birçok sanatçının yer alacağı etkinlik Sunsan Otel’de yapılacak.
1. GÜN
Sefo
Tuğkan
Mavi Gri
Melisa Karakurt
Emre Eker
After Party / DJ
Berkcan Özgören
2. GÜN
Can Bonomo
Madrigal
Güneş
Emre Fel
F.Ö.K
After Party / DJ
Emre Balık
3. GÜN
Fatma Turgut
Sena Şeker
Evdeki Saat
Ayça Özefe
Şahıs & Spinoza
After Party
Anıl Piyancı