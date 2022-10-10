Yazın son partisi: Çanakkale Müzik Festivali’nde sınırsız müzik ve dans

Çanakkale Müzik Festivali yaza müzik ve dansla veda etmeye hazırlanıyor. 14-16 Ekim tarihleri arasındaki festivalde Can Bonomo, Fatma Turgut, Sefo ve Tuğkan gibi isimler sahne alacak.

Güneş – Can Bonomo – Sefo – Fatma Turgut

Üç gün sürecek ve birçok sanatçının yer alacağı etkinlik Sunsan Otel’de yapılacak.

1. GÜN

Sefo

Tuğkan

Mavi Gri

Melisa Karakurt

Emre Eker

After Party / DJ

Berkcan Özgören



2. GÜN

Can Bonomo

Madrigal

Güneş

Emre Fel

F.Ö.K

After Party / DJ

Emre Balık



3. GÜN

Fatma Turgut

Sena Şeker

Evdeki Saat

Ayça Özefe

Şahıs & Spinoza

After Party

Anıl Piyancı