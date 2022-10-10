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Yaramazlara biraz batar!

Yazın son partisi: Çanakkale Müzik Festivali’nde sınırsız müzik ve dans

Çanakkale Müzik Festivali yaza müzik ve dansla veda etmeye hazırlanıyor. 14-16 Ekim tarihleri arasındaki festivalde Can Bonomo, Fatma Turgut, Sefo ve Tuğkan gibi isimler sahne alacak.

Güneş – Can Bonomo – Sefo – Fatma Turgut

Üç gün sürecek ve birçok sanatçının yer alacağı etkinlik Sunsan Otel’de yapılacak.


1. GÜN

Sefo
Tuğkan
Mavi Gri
Melisa Karakurt
Emre Eker
After Party / DJ
Berkcan Özgören

2. GÜN

Can Bonomo
Madrigal
Güneş
Emre Fel
F.Ö.K
After Party / DJ
Emre Balık

3. GÜN

Fatma Turgut
Sena Şeker
Evdeki Saat
Ayça Özefe
Şahıs & Spinoza
After Party
Anıl Piyancı

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