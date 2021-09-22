Yaya geçidinde çarpıp felç etti; serbest kaldığı gibi söz verdiği halde masrafı da ödemedi

Muğla’da yaya geçidindeki gence çarpan NATO’da görevli ABD vatandaşı kusurlu bulunmasına rağmen serbest kaldı, üstelik söz verdiği halde tedavi masraflarını karşılamadı.

Fotoğraf: Milliyet

Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’ın haberine göre Bodrum ilçesinde geçen 1 Temmuz’da yaya geçidinde aracın çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ felç kaldı.

Aydındağ’a çarpan ve yüzde 100 kusurlu bulunan şüpheli Reginald Thevenin yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Anne Fikriye Aydındağ, savcılık soruşturmasının devam ettiği kazayla ilgili şunları anlattı: “Bu şahıs kırmızı ışıktan geçerken Ezgi’ye çarpmış. Bu şahıs, çarptığı gün çok üzgün olduğunu ve kızımın tedavisi için gerekli her şeyi karşılayacağını söyledi. Bize ‘Rahat olun servetimi harcayacağım ve kurtaracağım’ dedi. Hastane sürecinde öyle avukatla uğraşacak durumda değildik. İlk gördüğümüz avukatı hemen tuttuk. Avukatımız ve karşı taraf, ‘Anlaşma yoluna gidelim’ dedi. Diğer türlü mahkeme sürecinin uzayacağını söylediler. Ezgi’nin tedavisi aksar diye konuşuldu. O süreçte tek önceliğim kızımın tedavisiydi ve ‘Tamam’ dedik. Muğla’da ilk ameliyattan sonra doktorlar kızımın kesinlikle yürüyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul’da başka bir doktor bulduk ve tedavisinin burada devam etmesini istedik. Şüpheli buradaki tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi. Ancak 42 gün hastanede kaldık ve 35 günü biz kendimiz ödemek zorunda kaldık. Kızıma çarpan kişiyi defalarca aradık ancak telefonlarımızı açmadı. Arabamızı sattık ve kredi çekip öyle hastane masraflarını karşıladık. 19 yaşındaki kızım yatağa bağımlı kaldı ve bu adam ne vadettiği sözleri tuttu ne de yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen bir gün tutuklu kaldı. Dediğim gibi, bizim başta anlaşma yolunu kabul etmemizin sebebi, kızımın tedavisiydi. Bir emekli maaşımla bu tedaviyi karşılamam mümkün değil. Şimdi başka bir özel hastanedeyiz ve üç haftalık bir tedavi sürecimiz var. Buradaki, masraflarımızı bir yardım kuruluşu karşılayacak, peki ya sonra?“

Avukat Seray Gödekmerdan Erdoğan da kazada tam kusurlu bulunan şüphelinin serbest bırakılmasının kabul edilebilir olmadığını savunarak “Müvekkilimiz Ezgi Aydındağ, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği sırada, aşırı süratle gelen ve kırmızı ışık ihlali yapan aracın kendisine çarpmasıyla hayati tehlike barındıracak biçimde ağır yaralanmıştı” dedi.