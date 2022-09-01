Yavuz Selim Demirağ: Taşkesenlioğlu kimi kulislere göre istifa mektubunu vermiş ama yetmez

Hem ağabeyine hem de kocasına bıçak çekip “Siz para kazanacaksınız diye beni yakacaksınız” sözlerini sarf eden AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu bütün bu iddialar karşısında sessiz. Kimi kulislere göre istifa mektubunu vermiş. Ama yetmez!..

Fetö’ye geçmişte övgüler dizen Zehra Hanım, şimdi çıkıp eşi aracılığı ile kızına Dalaman’da arazi alınmadığına dair vurgu yapmalı. Sedat Peker’in yüzlerce mesajının doğru olup olmadığına dair açıklama yapmalı!..

Kırmızı pasaport sahibi olan Zehra Taşkesenlioğlu, yurt dışına çıkıp; çıkmama konusunda bir kararının olup; olmadığına dair kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmez mi?

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı