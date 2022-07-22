Yavuz Selim Demirağ: Milletvekillerinin ‘inanç ayrıcalığı’ da varmış

Bir de bu işin “Siyasi ayağı” var. Devlet erkanı ile sızan. Ya da milletvekili kontenjanından hac ve umreye gidenler var ki saymakla bitmez. Demek ki milletvekillerinin sadece dokunulmazlık özelliği yokmuş “İnanç ayrıcalığı” da varmış. Yıllık 80 binden 40 bine düşen kontenjanda vekiller şanslı. Diyanet Vakfının organize ettiği hac yolculuğunda da “VIP” hizmetine tabiler…

Mekke’ye gidiş-gelişlerde VIP hizmeti sebebi ile ilk sıralarda oturma haklarını kullanıyorlar. Kurbanlarını Mekke’de bilmem kaç dolara kesip yurda dönerlerken uçak da ciddi tartışma çıkmış.

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı