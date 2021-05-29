Yavaş’a ‘sahte senet’ suçlaması yapan Kesgin’in ‘çocuk pornosu’ cezası kesinleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ‘dolandırıcı’ suçlaması yapan işadamı Necmettin Kesgin’e ‘çocuk pornosu bulundurmak’tan verilen üç yıl hapis cezası kesinleşti.

Kesgin, 2019’daki yerel seçimler öncesi Yavaş’ı avukatlığı döneminde 600 bin dolarlık sahte bir senedi kullanarak mükerrer tahsilat yapmakla suçlamıştı. Yavaş, bu suçlamayla açılan davada beraat etmişti.

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Kesgin’in, ‘çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak’ davasıyla ilgili Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi’ne yaptığı istinaf başvurusu reddedilerek mahkûmiyet kararı kesinleşti.

Kesgin, daha önce resmi belgede sahtecilikten dört yıl, Yavaş’a şantaj yaptığı gerekçesiyle bir yıl üç ay, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan bir yıl üç ay olmak üzere toplam altı yıl altı ay hapse çarptırılmıştı.

İki ay önce yakalanarak cezaevine gönderilen Kesgin, Covid-19 salgın süreci nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.