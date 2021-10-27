Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yatırımcı gözüyle: İnsan hakları ihlalinde ilk iki kent Türkiye’den

En fazla yabancı yatırımcı alan kentler arasında, en çok insan hakları ihlaline sahne olan ilk iki kent Türkiye’den: İstanbul ve İzmir.

Araştırma, nüfusu 1 milyonun üzerindeki 575 şehrin yerel verileri kullanılarak yapıldı.


Görsel: Verisk Maplecroft

‘İşçi hakları berbat’

Verisk Maplecroft’ta yayımlanan İnsan Hakları Görünümü 2021 raporda İstanbul ve İzmir için şöyle dendi: “Mültecilerin ve göçmenlerin sömürülmesi bir yana işçi hakları özellikle berbat.”

İstanbul ve İzmir’i Çin’in başkenti Pekin takip etti. Pekin de medeni haklar ve işçi haklarında yüksek riskli olarak kategorize edildi.

İnsan haklarının yanısıra yoksulluk da dahil edildiğinde en kötü durumdaki beş şehir Hindistan’dan Haydarabad, Pune ve Mumbai, Türkiye’den İzmir ve Nijerya’dan Lagos olarak sıralandı.

Bu şehirler 2020’de 10 milyar dolar tutarında yabancı yatırımcı çekti.

SON HABERLER

Moskova’ya beş dakika önce girmek yasaktır

Sürekli problem yaşadığım ve başkalarının da yaşadığından emin olduğum TGS daha anlayışlı, problem çözmeye odaklı, inisiyatif kullanabilen ve en azından belli aşamaları geçmiş benim gibi vizesi ya da oturma izni olan yolculara çözüm yaratabilen, yaratamıyorsa da bunun nedenlerini daha iyi anlatabilen ve çözüm önerisi getiren bir ekip haline gelmek için hizmet iyileştirme programı hazırlayabilir.

Zorunlu eğitim yaşı düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’de 6 yaş olan zorunlu eğitim yaşını 5’e düşürmek için plan ve bütçe çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Bakan Özer, ayrıca anaokulu kapasitelerini artırmak adına çalışmalara da hız verildiğini ifade etti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu ‘gülmekten ağlattı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP grup toplantısında videolarını gösteren Cumhurbaşkanı Başkanı Tayyip Erdoğan’a “Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin” yanıtını verdi.