Yatırımcı gözüyle: İnsan hakları ihlalinde ilk iki kent Türkiye’den

En fazla yabancı yatırımcı alan kentler arasında, en çok insan hakları ihlaline sahne olan ilk iki kent Türkiye’den: İstanbul ve İzmir.

Araştırma, nüfusu 1 milyonun üzerindeki 575 şehrin yerel verileri kullanılarak yapıldı.

Görsel: Verisk Maplecroft

‘İşçi hakları berbat’

Verisk Maplecroft’ta yayımlanan İnsan Hakları Görünümü 2021 raporda İstanbul ve İzmir için şöyle dendi: “Mültecilerin ve göçmenlerin sömürülmesi bir yana işçi hakları özellikle berbat.”

İstanbul ve İzmir’i Çin’in başkenti Pekin takip etti. Pekin de medeni haklar ve işçi haklarında yüksek riskli olarak kategorize edildi.

İnsan haklarının yanısıra yoksulluk da dahil edildiğinde en kötü durumdaki beş şehir Hindistan’dan Haydarabad, Pune ve Mumbai, Türkiye’den İzmir ve Nijerya’dan Lagos olarak sıralandı.

Bu şehirler 2020’de 10 milyar dolar tutarında yabancı yatırımcı çekti.