Yatılı okulda cinsel istismar: İki eski öğrenciye 500 bin sterlin ödenecek

İskoçya’da, 1990’larda öğrencisi oldukları okulun öğretmenlerine tecavüz ve cinsel taciz suçlamasıyla dava açan iki kişiye 500 bin sterlin (10 milyon 300 bin lira) ödenecek.

Fotoğraf: gordonstoun.org.uk

Gordonstoun Okulu’ndaki öğrencilerden ‘Kate’ (gerçek adı değil) ve John Findlay, yaşadıklarını 2015’te Observer Magazine’e anlatmıştı.

Dave dilekçesinde 13 yaşındayken bir okul gezisi sırasında öğretmeninin tecavüzüne uğradığını belirten Kate 2012’de polise gidip şikayetçi oldu.

1990’da, başka bir öğretmenin kendisini yatakhanedeki yatağında ilaç verdikten sonra taciz ettiğini, fotoğraflarını çektiğini söyleyen John Findlay durumu ailesine anlatmış, okul polise gitmemeleri için baskı yapmıştı. Findlay de 2012’de şikayetçi oldu.

Dava sürecinin sonunda okulun sigorta şirketi, ikiliye 500 bin sterlin ödenmesini kabul etti. Paranın 350 bin sterlinini (7 milyon 210 bin lira) Kate, 150 bin sterlinini (3 milyon 90 bin lira) Findlay alacak.

Yaşadıklarının ona çok ağır geldiğini, yıllarca psikolojik destek aldığını belirten Kate, ”Yaşadığım o korkunç olay beni çok olumsuz etkiledi. Üniversitede biyokimya okumak istiyordum ama olmadı. Geç de olsa bir tazminat ödenmesi olumlu bir şey ama hiçbir şey yaşadıklarımı silemez” dedi.

Findlay de ödeme yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladı ancak bu ödemeyle kendisi ve diğer ‘kurbanlar’ için adaletin yerini bulmadığını vurguladı. Kate ve Findlay, öğretmenlerin ceza almamış olmasınının kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

Okul yönetimi, Findlay’in ailesine öğretmen Derek Jones’un meslekten men edileceğine dair söz vermişti. Ancak 2012’de soruşturma açılınca Findlay dışında başka bir öğrenciyi daha taciz eden Jones’un İngiltere’deki bir okula tayin edildiği, oradan Kenya’daki bir okula gittiği ve trafik kazasında hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kate’in öğretmeni de bir başka öğrenciyi daha istismar ettiği gerekçesiyle 2014’te yargı önüne çıkacakken akıl sağlığı yerinde olmadığına dair rapor sayesinde yargılanmamıştı.

In a statement, Gordonstoun said: “We are very sorry that any former student suffered abuse in their time at the school and we admire the courage of those who have come forward. Although Gordonstoun cannot answer formally for Aberlour House before 1999, we are providing as much information as we can to the [Scottish Child Abuse] Inquiry and have already taken the opportunity at the Inquiry of offering an apology to anyone who suffered abuse there.”