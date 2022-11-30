Yaşar Aydın: Seçim masasında tüm kozlar açılmaya başladı

Altılı Masa sürekli ortak bir zeminin adaydan daha önemli olduğunu söyleyip durdu. Bu söyleme ilişkin en somut adım pazartesi günü atılmış oldu. Altı liderin seçimden sonra izleyecekleri yasal ve anayasal değişikliklere dair ilk metin ortaya çıktı. Kuşkusuz hazırlanma aşamasından ortaya çıkan ürüne kadar eleştirilecek çok fazla başlık var. Ama özellikle sadece başkanın kim olacağının konuşulduğu şu günlerde bir metnin ortaya çıkarılabilmiş olması önemli. Bu nedenle eksikleri not ederek ilk anda başka noktalara odaklanmakta faya var.

Muhalefet seçimi parlamenter sistem ve cumhurbaşkanlığı rejimi arasında bir referanduma dönüştürmeyi başardı. En azından yurttaş sadece başkana değil aynı zamanda nasıl yönetilmek istemediğine de karar verecek. Uzunca bir süredir bütün kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine halk desteği yüzde 30’lara kadar geriledi. Bu anlamıyla muhalefet güçlü bir zemin yakaladı.

Yaşar Aydın’ın yazısı