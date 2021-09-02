Yaşar Aydın: Kafa karıştırmak için hazırlanan anayasa metninin devreye girmesi sürpriz olmayacaktır

İktidar bloku bir değişiklikten çok değişikliğin tartışılmasını istiyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi üç yılda yıprandı, toplumsal desteğini yitirdi. Cumhur İttifakı’nın tüm bu durumu görmeden seçime gitmesi mümkün değil. Mutlaka bir değişiklik yapmak durumunda. İşte yüzde 7’lik baraj tartışması daha sonra gelecek başlıklar için bir ön açma, yol temizliği olarak değerlendirmek mümkün. İttifakı dağıtamasa da sallayacak bazı tartışmalı maddelerin serpiştirildiği bir metin (2010 referandumu gibi) beklenen etkiyi yapabilir.

Bir anda mesele Cumhurbaşkanlığı ya da milletvekilliği işinden Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ile İyileştirilmiş Başkanlık Sistemi arasında yapılacak bir tercihin seçimine, bir anlamda bu tercihin referandumuna dönüşebilir. İşte tam burada kafa karıştırmak için hazırlanan anayasa metninin devreye girmesi sürpriz olmayacaktır.

Erdoğan Anayasa değişikliğini en azından referanduma sunmak isteyecektir. Hatta en çok isteyeceği şeylerden biri de referandumun seçim dönemine denk getirilmesi olacaktır. Yapılacak bir erken ya da zamanında seçimde yurttaşın önüne üç sandık gelebilir.

Yaşar Aydın’ın yazısı