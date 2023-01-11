Yaşar Aydın: HDP’nin çıkışının nedeni

Geçen hafta başlayan ve bu haftaya taşınan en önemli başlık hiç kuşkusuz HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “adayımız olacak” çıkışı. Bu durum cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili tüm denklemim bozulması anlamına geliyor. Özellikle seçimin ikinci tura gitme ihtimalini çok güçlendiriyor.

Millet İttifakı’nın adaylık sürecini kendi içinde bir mesele gibi ortaya koyması, hiçbir muhalefet odağını sürece dahil etmemesi HDP’nin bu çıkışının en önemli nedeni.

HDP, süreci Millet İttifakı’nın tavrına göre aday çıkarmaya kadar taşıyabilir. Bununla birlikte 6’lı Masa’nın adayının belli olması ve bazı temel başlıklarda toplumsal muhalefetin ve HDP’nin de hassasiyetinin dikkate alınması ile sürecin yeniden tersine döneceğini söylemek mümkün.

Yaşar Aydın’ın yazısı