Yaşar Aydın: Erdoğan yeni imaj peşinde

Erdoğan iktidarı uzun süredir sorun çözme yeteneğini kaybetti. Dış politikadan ekonomiye, demokratik hamleler kadar neredeyse tüm başlıklar için geçerli. Bu durumun kendisi de farkında. Bu yüzden meselelerin köklü çözümüne ilişkin tek adım atmıyor. Sürece bırakıp çözebileceğine dair algı yaratıp orada bekliyor. Anlaşılan Erdoğan’ın altı aylık taktiği böyle bir çerçevede olacak. Ekonomide zihni sinir projeler açıklayıp enflasyonda baz etkisi kaynaklı aşağıya doğru inişi başarı olarak sunacak, EYT, asgari ücret gibi başlıklarla halkçılık oynayacak, anayasa tartışmalarında demokrat kesilecek, dış politikada ise barış güvercini. Sorun çözebilme kudretine sahip lider algısı yaratılacak. Böyle bir algı yarattıktan sonra da elinde bulundurduğu devasa medya gücüyle de bu imajı pazarlayacak.

Bu başlıkların hepsi aynı zamanda masalarda yan yana gelen muhalefet partileri için ayrılık gerekçesi olma potansiyeli taşıyor. Özetle bir yandan kendini güçlü hissettiği konularla yeni bir Erdoğan imajı yaratırken diğer yandan da muhalefet masalarının uğraşmak zorunda kalacağı başlıklar yaratacak.

Yaşar Aydın’ın yazısı