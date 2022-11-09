Yaşar Aydın: Erdoğan sadece HDP değil ABD ve AB gibi konularda da benzer adımlar atabilir

İki yanıt var. Birincisi mesele çok hassastır ve bir an önce sonuç almak istiyor. Durum öyle değil. Başörtüsü ile başlayan Anayasa tartışmasının çok aciliyeti yok. Erdoğan’ın kendisi de bu durumu tespit etti ve meseleyi çok uzatmayacağını belli etti.

İkinci neden bu hamle ile önümüzdeki günlerde atacağı yeni adımların zemini hazırlama çabası olabilir. Akla yatkın ihtimal de bu. O zaman bir başka soru gündeme geliyor, Erdoğan hangi adımları atacak ve HDP bu adımlara karşı ne yanıt verecek?

Seçimler yaklaştıkça Erdoğan sadece HDP değil ABD ve AB gibi konularda da benzer adımlar atabilir.

Son 20 yıl içinde girdiği seçimlerin bir bölümünde Batı’cı olurken bir bölümünde de Batı’ya karşıydı. Neredeyse aynı seçmenden oy aldı. Bu hamlelerin kendi seçmenin de çok büyük sorun yaratmayacağını düşünüyor. Bununa birlikte ziyaretle birlikte AKP içinde başlayan tartışma meselenin Erdoğan’ın düşündüğü kadar rahat olmadığını gösteriyor. Buna rağmen deneyecek, çünkü başka çaresi yok.

Yaşar Aydın’ın