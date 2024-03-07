Yaşar Aydın: AYM bir kez daha Cumhurbaşkanına 'kanunla yapacağın işleri kararnameyle yapma' demiş oldu

Ekonomik kriz ve yerel seçim gündemi içinde geçen hafta çok konuşulmayan bir olay yaşandı. AYM, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çok sayıda hükmünün iptal edilmesine ilişkin gerekçeli kararı yayımladı. Birkaç köşe yazısı ve haber dışında çok konuşulmadı. Özetle AYM bir kez daha Cumhurbaşkanına “kanunla yapacağın işleri kararnameyle yapma” demiş oldu ve de ekledi “Anayasayı delme kanunu değiştir”. Önemli bir gelişme. Bir yanıyla iktidar içinde çatışmanın varlığı bir kez daha hatırlanırken diğer yanıyla da orta ve uzun vadeli planın parçası olarak görülebilir.

Aylardır devam eden yargı krizine baktığımızda iktidar cenahı tarafında tüm yolların yeni bir anayasaya çıktığınızı görürüz. Bu kararın da iktidar cenahında sistemin tıkandığına işaretle yeni bir anayasaya altlık olarak değerlendirileceğine şüphe yok.

Yeni anayasa tartışması seçim sonuçlarınsan bağımsız Erdoğan için bir tercihten öte zorunluluk. Bu yüzden seçim sonucu ne olursa olsun anayasa tartışması gündeme getirilecek. Seçimler sadece zamanlamasını o da belli oranda etkileyecektir.

Yaşar Aydın’ın yazısı