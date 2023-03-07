Yaşar Aydın: Akşener, toplumsal muhalefetin enerjisini hesap edemedi

Meral Akşener hışımla masayı dağıttığında ortaya çıkacak sonuçları çok kestiremedi. Erdoğan sonrası kurulacak Türkiye’de kendi rengini verme uğruna masaya rest çekerken karşısında sadece 5 partinin olduğunu düşündü. Yıllardır devam eden rejim karşıtı toplumsal muhalefetin enerjisini ve bu enerjinin halkta yarattığı öfkeyi hesap edemedi.

Bu anlamıyla masada kalan diğer partilerin Akşener’in restine karşı çıkması önemli olmakla birlikte toplumun en geniş kesimlerin gösterdiği reaksiyon belirleyici oldu. Hatta 5 partiyi bir arada durmaya zorlayan da bu oldu.

Akşener’in açıklamasından sonra binlerce İYİP üyesi partiden ayrıldı. İstifalar sosyal medyadan paylaşıldı. SOL Parti, TİP, HDP sorumluluk çağrısı yaptı. Zor günlerin aşılması konusunda üstlerine düşüne yapmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti. Buna sendikalar, meslek örgütleri dahil oldu.

Ve her şeyden öte toplumun ekseriyeti ayrılanı cezalandıracağına dair çok açık mesaj verdi.

Bu mesajın etkisi o kadar güçlüydü ki kendine cumhurbaşkanı adayı arayan Akşener’i bile tedirgin etti ve çok değil 72 saat sonra kalktığı masaya yeniden oturmak zorunda kaldı. Göstermelik daha doğrusu masaya dönmek için gerekçe olarak sunabileceği bir iki şartla.

Yaşar Aydın’ın yazısı