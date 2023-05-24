Yaşar Aydın: Abdulkadir Selvi tarihe geçti

Abdulkadir Selvi’nin hiç de kısa sayılmayacak gazetecilik serüveninin en önemli başarılarından biri Erdoğan’a videolarla ilgili “ama montaj ama başka bir şey” sözünü söyletmesiydi. Erdoğan, montaj ya da değil ben bunu izletirim derken yaptığı itirafın çok da farkında değildi. Ama ne olursa olsun kuşkusuz bu durum hepimizi kıskandıran gazetecilik başarısıdır ve bu her tülü Abdülkadir Selvi’ye yazar.

Tıpkı günlerdir muhalefet tarafından anlatılmayan yabancı seçmen gerçeğini yakalayıp üstelik canlı yayında gösteren ahaber de her türlü övgüyü hak ediyor.

Erdoğan 24 saat içerisinde bir konuyu itiraf ederken diğer konuda da suçüstü yakalandı. Bu iki olay bile nasıl bir seçim sürecinin içinde olduğumuzu ve bizleri nelerin beklediğinin net bir fotoğrafı olarak ortada duruyor.

Yaşar Aydın’ın yazısı