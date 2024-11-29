Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne 'zimmete para geçirme' soruşturması

‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ için toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları iddiasıyla dernek başkanı Buket Özgünlü ve sekiz şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara başsavcılığı toplanan yardımları üzerine geçirerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla dernek yöneticilerinin de olduğu 18 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

’20 milyon lira zarara neden oldular’

AA’nın haberine göre toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda zararın yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtildi. Dokuz şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelilerin hukuki durumlarıysa ifadeleri alındıktan sonra değerlendirilecek.

Gözaltına alınanlar arasında Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve birimlerinde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Derneğin barınağındaki hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için de ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon sağlanıyor.