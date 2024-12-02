Yaşama Tutunan Patiler Derneği soruşturması: Üç kişi tutuklandı

‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ için toplanan yardımları amacı dışında kullandıkları suçlamasıyla dernek başkanı Buket Özgünlü dahil üç kişi tutuklandı.

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Ankara başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan yedi şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.

İfade veren şüpheliler ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık tutuklanırken T.S, E.K, F.Ö. ve C.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Ankara başsavcılığı, 29 Kasım’da ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adına toplanan yardımları üzerine geçirerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu dokuz şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, diğeriyse savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda zararın yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtilmişti.