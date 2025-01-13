Yaşama Tutunan Patiler Derneği başkanının eşine tehdit: İki kişi tutuklandı

Ankara’da ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ başkanının eşini tehdit ederek para isteyen iki kişi tutuklandı.
Kasım 2024’te dernek adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve dernek başkanı tutuklanmıştı.
Dernek başkanın eşi E.K’yi İstanbul’dan telefonla arayan şüpheliler, “Dernekten para götürmüşsünüz, size 20 milyon lira ceza kestik” diye tehdit edip, haraç istedi.
Durumu polise bildiren E.K, güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle Ankara’daki kafede şüpheliler T.G. ve T.M’yle buluştu.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.