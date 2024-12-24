Yasağa rağmen grevi sürdüren Hitachi işçileri kazandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın grev yasağına rağmen 20 gündür dört fabrikada direnişi sürdüren Hitachi Energy işçileri kazandı.

Fotoğraf: Evrensel

Hitachi’nin dört fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi metal işçileri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) toplu pazarlık masasında uzlaşamamış ve eyleme başlamıştı.

Erdoğan ‘milli güvenliği bozduğu’ gerekçesiyle grevleri 60 gün ertelemiş ancak işçiler direnişi sürdürmüştü.

Birleşik Metal-İş 4 Aralık’ta başlattıkları grevin 20’nci gününde anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı.

Sendikanın açıklamasına göre yeni sözleşmeyle işçilerin eline geçecek zamlı ücretler net 44 bin lirayla net 107 bin lirayla arasında değişecek.

Metal-İş ile MESS toplu sözleşme imzaladı… Fotoğraf: X/ @BirlesikMetal

Birleşik Metal-İş’in açıklaması şöyle:

* MESS’in daveti üzerine dün (23 Aralık 2024 Pazartesi) 10.00’da başlayan ve gece geç saatlere kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine sendikamızın genel başkanı Özkan Atar, genel sekreteri Ali Çeltek, genel eğitim sekreteri Özcan Atmaca, 1 No’lu şubemizin yöneticileri, sendikamızın uzmanıyla Hitachi işletmesinin bütün işyeri temsilcileri katıldı.

* Görüşmede gelinen aşama heyetimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildi ve 20 gündür kararlılıkla grevlerini sürdüren Hitachi işçisi üyelerimizin de onayıyla sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı.

Ücret zamları

MESS’in yüzde 40 ücret zam teklif ettiğini hatırlatan sendika anlaşılan ücret zamlarını şöyle duyurdu:

Birinci altı ayda 31 Ağustos’taki saat ücretlerine önce yüzde 20 zam yapılacak, daha sonra 40 lira eklenecek, bunun ardından da her bir kıdem yılı için 12 yılı geçmemek üzere 1,5 TL/saat eklenecek. Bu zam yöntemiyle işyerinde ortalamada ele geçecek net ücret 65 bin lira oldu. Ele geçecek ücretler net 44 bin lira lira ile net 107 bin lira arasında değişmektedir.

İkinci 6 ayda (2025 1 Mart tarihinde) yüzde 20 oranında artış yapılacak. Ancak son altı aylık enflasyona çıkan enflasyonun yüzde 20’si eklenecek, çıkan oranın yüzde 20’yi aşması halinde bu oran uygulanacak. Böylece 1 Mart 2025’ten geçerli olmak üzere yıllık ücret zammı oranı yüzde 83 olacak. 1 Mart 2025’te işyerinde ortalama ele geçecek aylık net ücret 78 bin lira olacak.

Üçüncü altı ayda (2025 yılı 1 Eylül tarihinde) son 6 aylık enflasyon ve bu enflasyon oranının yüzde 20’si eklenerek, çıkan oran kadar ücret zammı yapılacak.

Dördüncü altı ayda altı aylık enflasyon oranı kadar zam yapılacak. Sosyal haklaraysa sözleşmenin birinci yılında yüzde 90 ile yüzde 256 arasında değişen oranlarda zam yapılacak.

İkinci yıldaysa enflasyon oranında zam yapılacak. Ücret zammı ve aylık yapılan ödemelerle birlikte sözleşmenin birinci altı ayında ücretlerde yüzde 60,5 oranında artış sağlanmış oldu.

‘Kazanılmış haklardan taviz verilmedi’

Metal-İş, toplu iş sözleşmesini şöyle değerlendirdi:

* MESS’in üç yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi.

* Haksız ve hukuksuz grev yasağına tüm zorluklara rağmen 20 gündür emekleri, ekmekleri ve hakları için direnişlerini kararlılıkla sürdüren Hitachi Energy işçileri bu onurlu mücadelelerinin sonucunu aldı.