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Yaramazlara biraz batar!

Yasadışı sulamanın yol açtığı kirlilikten binlerce balık öldü

İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia bölgesine kıyısı bulunan ‘ülkenin en büyük lagünü’ Küçük Deniz’de (Mar Menor), yasadışı sulama kaynaklı kirlilik nedeniyle 13 Ağustos’tan bu yana binlerce balık öldü.

Fotoğraf: Reuters

Yerel hükümet ölümlerden ‘ısınan havaları’ sorumlu tutarken, bilim insanları, sorunun öncelikli olarak tarım sektöründe sulamada kullanılan nitratın aşırı miktarda ve kontrolsüz şekilde denize boşaltılmasından kaynaklandığını ifade etti.


İklim kriziyle artan hava sıcaklığının balıkları oksijensiz bıraktığı da vurgulandı.

Küçük Deniz’deki anoksi ölümlerinin bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan biyologlar, ‘yasadışı sulamayı bitirme’ çağrısı yaptı.

Murcia özerk yönetimi, merkezi hükümeti suçladı

Diğer yandan sorun, Murcia özerk yönetimi ile İspanya’daki merkezi hükümet arasında siyasi krize neden oldu.

AA’nın aktardığına göre Murcia özerk hükümetinin başkanı Fernando Lopez Miras, merkezi hükümeti, acil önlem ve yardım taleplerine kulak vermemekle suçladı.

Miras, “Merkezi hükümetin alması gereken bir karar olmasına rağmen bugüne kadar adım atılmaması sebebiyle Küçük Deniz’e nitrat boşaltılmasını biz yasaklamak zorunda kaldık” dedi.

Araştırma: İklim krizi gölleri ‘boğuyor’

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