Yargıtay’dan ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davasında ‘demokratik toplumda eleştiri’ vurgusu

Yargıtay eski CHP Kayseri il başkanı Mustafa Ayan hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını onadı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, beraat kararında ‘demokratik toplumda eleştiri’ye vurgu yaptı.

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Mustafa Ayan hakkında, il başkanı olduğu 2015 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklaması gerekçe gösterilerek, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açılmıştı. Yargılamayı yürüten mahkeme, Ayan’ın beraatine oybirliğiyle karar vermiş; Kayseri başsavcılığı, beraat kararına itiraz etmişti.

Yargılama süreci içinde dosya, Yargıtay’a taşındı. Yargıtay başsavcılığı, Ayan hakkında verilen beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi. Ancak Yargıtay, başsavcılığın tebliğnamesi yönünde karar vermedi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını onadı.

ANKA’dan Davut Güleç’in aktardığına göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gerekçeli kararında şu değerlendirme yapıldı: “Demokratik bir toplumda siyasetçilere; diğer siyasetçileri, hükümet mensuplarını ve kamu görevlilerini eleştirme ve onlar hakkında yorum yapma hakkı tanınmış olduğu, seçmenlerini temsil eden, onların taleplerini, endişelerini ve düşüncelerini politik alana aktaran ve çıkarlarını savunan, seçilmiş kimseler için ifade özgürlüğünün özellikle değerli olduğu, bu sebeple müdahale eğer bir siyasetçinin ifade özgürlüğüne yönelik ise başvuruların çok daha sıkı bir denetimden geçirilmesi gerektiği göz önüne alındığında ve sanığın konuşma içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olup mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaşmadığı, bu nedenle sanığa atılı cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, Yargıtay başsavcılığının haklı nedene dayanmayan itirazının reddine karar verilmelidir.”